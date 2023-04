Russell trots op complimenten van Verstappen

George Russell is bezig met zijn tweede seizoen als fulltime Mercedes-coureur en hij maakt wederom veel indruk. De Britse coureur is regelmatig sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton en dat levert hem complimenten op. Max Verstappen denkt dan ook dat Russell wereldkampioen kan worden, de Brit is gevleid door dat compliment.

Verstappen en Russell kennen elkaar al zeer lange tijd. De twee coureurs duelleerden al in de karts en ze kennen elkaars talenten dan ook heel erg goed. Verstappen sprak zich recent zeer complimenteus uit over Russell. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur stelde dat Russell een potentiële wereldkampioen is. Hij baseerde dat op hun duels uit het verleden.

Kanshebbers

Russell kan wel leven met de woorden van Verstappen. De Britse Mercedes-coureur is gevleid door de complimenten van zijn concullega en reageert erop bij SquareMile: "Het is vanzelfsprekend mooi om te horen als iemand dat soort positieven dingen over je zegt. Waarschijnlijk zijn er op dit moment een paar coureurs op de grid die wereldkampioen kunnen worden. Een aantal van hen zijn al kampioen en anderen nog niet. Als ze het juiste materiaal hebben, dan kunnen ze dat wel worden."

Plan

Russell zelf wil natuurlijk ook wereldkampioen worden. De Britse Mercedes-coureur is daar nogal eerlijk over. Hij hoopt dit doel snel te kunnen halen en hij heeft al een plannetje in zijn hoofd: "Ik moet mijzelf dan ook de beste kans geven. Ik moet hard blijven werken en blijven pushen. Ik moet niet opgeven en ik moet ervoor zorgen dat ik om de wereldtitel kan strijden zodra ik het juiste materiaal heb."