Video: Verstappen lacht om schattige stoorzender tijdens simrace

Eerder deze week gingen clips van een livestream met Max Verstappen al viral. De Nederlandse regerend wereldkampioen Formule 1 nam deel aan een simrace terwijl hij zijn uiterste best deed om niet afgeleid te raken door het dochtertje van zijn vriendin. Een andere clip van deze livestream gaat nu ook viral.

Verstappen was met een aantal van zijn simrace-vrienden aan het racen, toen de dochter van zijn vriendin besloot de ruimte te betreden. Op de beelden die nu rond gaan is te zien dat Verstappen er wel om kan lachen. Hij doet zijn best om alle rustig uit te leggen en probeert de dochter van zijn vriendin duidelijk te maken dat zijn vrienden niet zulke snelle rondjes kunnen rijden.