Steiner hoopt op podiumplek Hülkenberg

Nico Hülkenberg keerde dit seizoen terug in de Formule 1 bij het team van Haas. De Duitse coureur presteert zeer sterk en maakt veel indruk op de kenners van de sport. Een podiumplek ontbreekt nog op zijn erelijst en Haas-teambaas Günther Steiner heeft een afspraak met Hülkenberg gemaakt.

De Duitse coureur kreeg tot de verrassing van velen een contract voor het huidige Formule 1-seizoen. Hülkenberg reed in 2019 voor het laatst een volledig seizoen in de koningsklasse van de autosport en reed daarna alleen nog maar een paar races als invaller. Toch bood Haas hem een contract aan en vooralsnog heeft men daar geen spijt van gekregen.

Haas-teambaas Günther Steiner stelt dat men afspraken met Hülkenberg heeft gemaakt als hij zijn eerste podium weet te scoren. In gesprek met het Duitse ntv spreekt Steiner zich uit: "Er bestaat altijd een afspraak, maar in het geval van Nico is dat niets tastbaars. We weten allemaal dat hij een enorm goede Formule 1-coureur is, maar hij heeft nog nooit een podiumplek gescoord. Dat zou voor hem echt een kroon op zijn werk zijn. Het zou trouwens ook leuk zijn voor Haas."