Leclerc blijft strijdbaar: "Seizoen duurt nog lang"

Het team van Ferrari is op redelijk teleurstellende wijze aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Italiaanse renstal kende de nodige problemen en blijft daarnaast ook ver achter op de concurrentie. Charles Leclerc wil echter nog niet opgeven en wil de vrije maand april gebruiken om beter voor de dag te kunnen komen.

De maand april is door het wegvallen van de Chinese Grand Prix verandert in een soort extra pauze voor de Formule 1. Ferrari wil deze tijd gebruiken om ervoor te zorgen dat ze hun achterstand op de concurrentie goed kunnen maken. In de eerste drie Grands Prix waren immers de teams van Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes veel sneller.

Updates

Ferrari-coureur Charles Leclerc viel in twee van de eerste drie Grands Prix uit. De Monegask wil na de lentepauze sportieve wraak nemen. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 toont hij zich strijdbaar: "Aangezien we ons als team in deze situatie bevinden, pakken we deze kans aan om zoveel mogelijk werk te verrichten. We willen de updates zo snel mogelijk in kunnen zetten en we willen zo snel mogelijk competitief zijn."

Lang seizoen

Alhoewel de start van het seizoen tegenviel, wil Leclerc nog niet bij de pakken neer gaan zitten. De Monegask heeft veel vertrouwen in de rest van het seizoen. Hij droomt zelfs nog van mogelijke zeges en podiumplaatsen. Hij is zeer strijdbaar: "Het is nog steeds een heel erg lang seizoen. We zijn enorm gemotiveerd om weer terug te keren aan de kop van het veld. We willen deze weken voorafgaand de race in Azerbeidzjan zo goed mogelijk gebruiken."