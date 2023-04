Video: Verstappen wordt lastiggevallen tijdens simrace

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen in zijn vrije tijd graag plaatsneemt achter het stuur van de simulator. De Nederlandse regerend wereldkampioen heeft in zijn appartement een professionele simulator staan waarin hij regelmatig deelneemt aan onlineraces, dat gaat echter niet altijd foutloos.

Verstappen nam deze week deel aan een simrace op de game IRacing. De Red Bull Racing-coureur was namen met zijn simcollega's aan het livestreamen en Verstappen was overduidelijk weer vlot onderweg. Maar niet alles liep op rolletjes, zijn huisgenoten hadden namelijk andere plannen. De dochter van Verstappens vriendin besloot namelijk de kamer in te wandelen. Op de beelden is te zien dat Verstappen er alles aan doet om zijn concentratie te behouden.