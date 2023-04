Circuit Miami getroffen door hevige regenval

Over een paar weken reist het Formule 1-circus voor het tweede jaar op rij af naar Miami. Op het krappe circuit rondom het Hard Rock Stadium zullen de coureurs gaan jagen op de zege. Momenteel kampt men in Miami met een groot probleem, extreme regenval zorgt namelijk voor de nodige overstromingen.

In de afgelopen dagen viel er zeer veel regen in het zuiden van de staat Florida. Miami werd ook getroffen door de regenbuien en dat zorgde voor een aantal overstromingen. Ook het circuit werd getroffen, zo blijkt uit een foto op Reddit. Op de foto is te zien dat het terrein van het circuit meer weg heeft van een zwembad. Het is de verwachting dat de race op 7 mei geen hinder zal ondervinden van de huidige situatie.

This is Miami GP circuit, which F1 is visiting in about 3 weeks time, today 馃槵 James Alisson may finally be able to provide the edge Mercs were missing, if it stays like this馃槄 #F1



馃摳 u/armadildodick of Reddit (not the nicest of handles, but credit must be given) pic.twitter.com/TaoLJhNJlJ