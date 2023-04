Haas ontkent interesse in Ricciardo niet

Daniel Ricciardo fungeert dit seizoen als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër reed vorig jaar nog voor McLaren, maar zijn contract werd ontbonden. Dit seizoen geniet hij bewust van een periode naast de baan, maar volgend jaar wil hij weer gaan racen. Het team van Haas ontkent niet dat ze interesse hebben in de Australiër.

Ricciardo kende vorig jaar een zeer tegenvallend seizoen in dienst van het team van McLaren. Door zijn tegenvallende resultaten besloot de Britse renstal om het contract van Ricciardo te ontbinden aan het einde van het seizoen. Al snel werd bekend dat de voorkeur van Ricciardo uitging naar een jaartje aan de zijlijn, hij is dit jaar dan ook slechts een paar races aanwezig bij Red Bull.

Intressant

Ricciardo steekt niet onder stoelen of banken dat hij in 2024 weer op de grid wil staan. Het team van Haas ontkent niet dat ze interesse hebben in zijn diensten. Teambaas Günther Steiner is daar duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Iedereen wil wel gaan praten met Danny nadat hij een jaartje rustig aan heeft gedaan. Misschien weet hij weer wat hij gaat doen en dan zal hij interessant zijn voor iedereen."

Huidige coureurs

Alhoewel Steiner de interesse in Ricciardo niet ontkent, wil hij ook niet zeggen dat de Australiër hoog op zijn lijstje staat. Steiner wijst namelijk naar zijn huidige rijdersduo: "Het is nog wat vroeg voor een rijderswissel. Laten we eerst eens kijken naar hoe we het doen met deze coureurs. Misschien ga ik op een bepaald moment wel praten met Ricciardo, maar ik kan niets beloven. Op dit moment heb ik een nieuwe coureur die nog maar een paar races heeft gereden. Ik moet Nico wel een kans geven."