Horner lacht om Russells 'vleiende' uitspraken: "Zijn team weet er alles van"

Bij een chaotische Grand Prix van Australië was het Red Bull-coureur Max Verstappen die de finishvlag als eerste tegemoet kon rijden. De derde race van het seizoen werd opnieuw door een coureur van de Oostenrijkse renstal gewonnen. Mercedes-coureur George Russell meende dat zijn concurrenten expres minder hard gingen rijden dan dat Red Bull daadwerkelijk tot in staat was. Teambaas Christian Horner kan er in ieder geval om lachen, en ontkent de uitspraken van Russell.

Na afloop van de chaotische race op het stratencircuit van Melbourne Park in Australie, wist Mercedes-coureur George Russell het zeker: "Ze houden zich zeker weten in. Het is alsof ze zich schamen om hun volledige potentie te laten zien. Realistisch gezien hebben ze (Red Bull) zo'n zeven tienden voorsprong op de rest. Max (Verstappen) heeft geen reden om te pushen, en Red Bull net zo goed niet. Ze hebben het geweldig gedaan, dat kunnen we niet ontkennen", waren de harde woorden van de Britse jongeling.

Terwijl Russell overtuigt is dat Red Bull nog veel meer snelheid in de RB19-wagen heeft zitten, moet Red Bull-teambaas Christian Horner lachen. "Dat is zeer aardig van hem. Zijn team weet er alles van om in zo’n soort situatie te zitten. Er zijn altijd verschillende onderdelen die bij elke race aanwezig zijn. Deze race was een éénstopper, en die gebeurde al redelijk vroeg. Ze probeerden hun banden zo goed mogelijk te managen. Het is niet alsof Checo (Pérez) het rustig aan deed en zeven tienden langzamer reed omdat hij z'n echte pace niet wou laten zien. De grid zat op dit circuit een beetje dichterbij elkaar", meent Horner.