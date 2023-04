Steiner onthult waarom Schumacher geen nieuw contract kreeg

Mick Schumacher kreeg vorig seizoen geen contractverlening bij het team van Haas. De Duitser beleefde een rampzalig seizoen en zijn toenmalige teambaas Günther Steiner was de crashes van Schumacher helemaal zat. In zijn boek onthult Steiner dat de crash van Schumacher in Japan de laatste druppel was die de emmer deed overlopen.

Schumacher is tegenwoordig de reservecoureur van Mercedes, maar had in 2022 een rampzalige jaargang. De Duitse coureur werd volledig naar huis gereden door zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen en kende meerdere zware crashes. In Saoedi-Arabië, Monaco en Japan schreef hij zijn wagen volledig af. In Japan crashte Schumacher na afloop van de vrije training.

Teambaas Günther Steiner stak niet onder stoelen of banken dat hij baalde van de crashes van Schumacher. In zijn nieuwe boek Surviving to Drive legt Steiner uit dat het moment in Japan de emmer deed overlopen: "Het gebeurde tijdens een inlap! De baan was inderdaad heel nat, maar niemand anders crashte terwijl ze terug reden naar de pits. Nu vijf minuten verloren we een auto en moesten we hem opbouwen. Ik kan geen coureur in dienst hebben van wie ik niet zeker weet of hij een auto veilig rond kan rijden tijdens een slowlap. Het is gewoon waanzin. Hoeveel mensen kunnen we wel niet in dienst nemen voor 700.000 dollar? Nu moet ik dat geld bij elkaar gaan zoeken."