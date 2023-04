Horner hekelt sprint in Bakoe: "Kans om je auto kapot te rijden"

Later deze maand staat het Azerbeidzjaanse raceweekend op het programma. In de straten van Bakoe zullen de coureurs voor het eerst in 2023 een sprint gaan rijden. Niet iedereen is hier even blij mee aangezien het circuit in Bakoe bekend staat om de vele crashes. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is niet blij met deze keuze.

Het heeft er alle schijn van dat er in Azerbeidzjan wordt gewerkt met een gloednieuw sprintformat. Dit houdt in dat er op vrijdag één vrije training en een kwalificatie worden verreden, op de zaterdag wordt er eerst een kwalificatie afgewerkt en daarna een sprint. Het stratencircuit in Bakoe heeft in de afgelopen jaren voor veel chaotische races gezorgd en dat betekent dus dat de teams hun borst nat kunnen maken.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is allesbehalve tevreden met de keuze voor een sprint in Azerbeidzjan. De Britse teambaas was er tegenover de internationale media nogal fel over: "Voor de fans wordt het vanzelfsprekend één van de spectaculairdere sprints van het seizoen. Voor ons als team hebben we enkel een 'kans' om je auto kapot te rijden en om heel erg veel geld te verliezen. Dat alles in de tijden van een budgetcap. In mijn ogen is één race in Bakoe echt meer dan genoeg. Nu hebben we er twee, dus er staat ons mogelijk best wat actie te wachten."