Vader Perez rijdt in voorprogramma Mexicaanse Grand Prix

Sergio Perez rijdt in het weekend van 29 oktober zijn thuisrace op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. De Red Bull Racing-coureur wordt tijdens zijn thuisrace altijd toegejuicht door vele duizenden landgenoten op de tribunes van het sfeervolle circuit. De fans kunnen in oktober juichen voor een tweede Perez.

Perez' vader Antonio maakte op sociale media namelijk bekend dat hij tijdens het raceweekend in Mexico-Stad ook in actie zal komen. Antonio Perez Garibay deelde op social media op uitbundige wijze dat hij dat weekend uit zal komen in het Supercopa MX kampioenschap. Deze klasse rijdt dat weekend in het voorprogramma van de Formule 1 en Perez senior zal gaan rijden voor het team van Alpha Racing.