Red Bull-junior Lawson doet uitstekende zaken in Super Formula, wint debuutrace

Red Bull-juniorcoureur Liam Lawson is zijn Japanse avontuur op de best denkbare manier gestart. De 21-jarige Nieuw-Zeelander won namelijk zijn debuutrace in de Super Formula, een wedstrijd die werd verreden op de Fuji Speedway. Lawson had zich als derde gekwalificeerd en wist zich middels een geslaagde undercut langs Team Mugen-teamgenoot en regerend Super Formula-kampioen Tomoki Nojiri te werken.

Nadat Dr. Helmut Marko en de zijnen voor Nyck de Vries als coureur bij het team van AlphaTauri in 2023 kozen, liep de weg voor Lawson dood. De jonge Kiwi had immers al twee succesvolle seizoenen in de Formule 2 afgewerkt, en zat niet te wachten op nóg een jaar in de opleidingsklasse. Vanuit het stierenmanagement werd besloten om de talentvolle twintiger een jaartje in Japan onder te brengen, naar het voorbeeld van Stoffel Vandoorne en McLaren in 2016 en de eigen gevolgde strategie met Pierre Gasly een jaartje later.

Dat het geen walk-over voor Lawson zou worden, was direct duidelijk. De Super Formula is nog altijd een bijzonder competitieve klasse, waarin het veld voornamelijk uit nationale helden bestaat. Deze Japanse rijders kennen de circuits waarop gereden wordt van haver tot gort en zijn zodoende lastig te verslaan. Zeker Lawsons teamgenoot Nojiri, kampioen in zowel 2021 als '22, staat momenteel bekend als de graadmeter.

Door Nojiri en andere snelle Japanse coureurs als WEC-kampioen Ryo Hirakawa, Kamui Kobayashi en de talentvolle jongeling Ritomo Miyata te verslaan, heeft Lawson het best denkbare visitekaartje afgegeven. Minder nieuws was er voor een andere Europeaan in de serie: Giuliano Alesi weet zijn draai vooralsnog niet te vinden in de topklasse van de Japanse autosport. Door een vervelend incident met voormalig Formule 2-coureur Nirei Fukuzumi moest de zoon van enkelvoudig Formule 1-coureur Jean Ales voortijdig de strijd staken. Door zijn debuutrace te winnen, is Lawson de eerste rookie in bijna een halve eeuw die zoiets voor elkaar krijgt in de Super Formula.

Het openingsweekend van de Super Formula bestaat uit twee races. Het tweede bedrijf wordt zondagochtend rond de klok van half acht Nederlandse tijd in gang gezet.