Krack blij met komst Alonso: "Hij neemt veel energie mee"

Het team van Aston Martin is op zeer sterke wijze aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Britse renstal is momenteel achter Red Bull Racing het tweede team en profiteert daarnaast van de stuurmanskunsten van Fernando Alonso. Volgens teambaas Mike Krack is Alonso zeer belangrijk voor het team.

Alonso kwam afgelopen winter over van het team van Alpine. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen laat ondanks zijn leeftijd zien dat hij het kunstje nog lang niet verleerd is. In zowel Bahrein, Saoedi-Arabië als Australië werd Alonso namelijk als derde geklasseerd. Hij is daardoor samen met Max Verstappen de enige coureur met een honderd procent podiumscore in 2023.

Aston Martin-teambaas Mika Krack is zeer blij met de komst en de diensten van Alonso. Krack weet zeker dat de goede resultaten ook mede worden veroorzaakt door de kennis en kunde van Alonso. In gesprek met de BBC legt Krack dat uit: "Dat is wel iets wat we niet moeten onderschatten. Vanaf de eerste dag nam hij al enorm veel energie en motivatie voor het team met zich mee. Alleen al door hoe hij is en hoe hij dingen benadert. Hij is echt zeer, maar dan ook zeer positief."