Alesi snapt rode vlaggen: "Op zo'n circuit is dat een must"

De wedstrijdleiding speelde vorig weekend in Australië een onverwachte hoofdrol in het verloop van de Grand Prix. Men koos drie keer voor een rode vlag en er werden daarnaast twee staande herstarts uitgevoerd. Niet iedereen was het eens met deze beslissingen, maar Jean Alesi ziet dat anders.

De Australische Grand Prix zat bomvol met opvallende momenten en chaos. De eerste rode vlag werd al vroeg gezwaaid na een crash van Alexander Albon. De Williams-coureur was ongedeerd, maar de baan lag wel bezaaid met grind. In de slotfase van de Grand Prix werd er weer met de rode vlag gezwaaid nadat Kevin Magnussen zijn achterband en achterwielophanging was verloren.

Veel mensen waren het niet eens met deze rode vlaggen. Meerdere coureurs waren van mening dat een Safety Car voldoende was geweest. Oud-coureur Jean Alesi heeft echter een compleet andere mening. De Fransman steunt de wedstrijdleiding in gesprek met Corriere della Serra: "Op een circuit zoals in Melbourne is een rode vlag een must als er gravel en debri op de baan liggen. Dat was het geval bij de crashes van Albon en Magnussen en ook bij de chaos aan het einde. Er zijn geen alternatieven en de risico's zijn gewoon te groot."