Norris wil regelwijziging: "Herstart later in de race kan pijn doen"

De Australische Grand Prix van afgelopen weekend blijft de tongen losmaken. De vele rode vlaggen en de staande herstarts vallen immers niet bij iedereen even goed. Ook de coureurs waren er niet blij mee en Lando Norris wil graag verandering zien. De Brit pleit voor nieuwe regels omtrent staande herstarts.

De Australische Grand Prix werd afgelopen weekend driemaal stilgelegd door een rode vlag. Twee keer werd de race weer in gang gebracht doormiddel van een staande start. Bij de tweede herstart ging het echter helemaal mis en waren er veel crashes en incidenten in de eerste bocht. Vier coureurs vielen hierdoor uit en de schade was zeer groot.

Risico

De staande herstart is dan ook het middelpunt van een discussie geworden. McLaren-coureur Lando Norris is namelijk van mening dat een staande herstart alleen mag plaatsvinden in de openingsfase van de race. Tegenover de internationale media is hij duidelijk: "Als je nog in het eerste gedeelte van de race zit, dan probeer je wat geluk af te dwingen bij een herstart. Je neemt dan meer risico. Een herstart later in de race kan echt pijn doen."

Show

Norris was dan ook niet te spreken over de gebeurtenissen in de slotfase van de Australische Grand Prix. De Britse coureur hekelt de beslissing van de wedstrijdleiding: "Je kunt 56 rondjes perfect rijden, maar dan doet iemand iets stoms in de eerste bocht. Je race is dan over omdat ze de show spannender willen maken. Ik weet dat het een show is, maar daar zijn we hier niet voor. We willen tegen elkaar racen en zo is het misschien niet eerlijk."