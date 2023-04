Vasseur bevestigt komst nieuw sprintformat: "Ben geen groot fan van VT2"

Het heeft er alle schijn van dat het nieuwe sprintformat al in Azerbeidzjan zal worden ingevoerd. De plannen lekten vorige week uit en niet iedereen was daar event blij mee. Of ze werkelijkheid zouden worden, was dan ook niet duidelijk. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft ze nu echter bevestigd.

Met het nieuwe sprintformat krijgen de fans veel meer actie te zien en zullen de coureurs veel beter voor de dag moeten komen. In het nieuwe format is het namelijk zo dat er twee kwalificaties zijn. Op vrijdag wordt er eerst één vrije training afgewerkt waarna de coureurs een kwalificatie zullen afwerken. Deze kwalificatie bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix. Op zaterdagochtend rijden de coureurs daarna nog een kwalificatie, deze bepaalt dan weer de startopstelling voor de sprint.

Vasseur

Of het nieuwe format daadwerkelijk wordt gebruikt, is nog niet officieel bekend gemaakt. Inmiddels lijkt het erop dat het format gewoon wordt doorgevoerd. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur lijkt de komst van de nieuwe sprintvariant namelijk te hebben bevestigd in gesprek met Reuters: "In Bakoe heb je twee kwalificatiesessies en twee races. Wij moeten daar als team echt veel beter voor de dag gaan komen."

Saai

Volgens Vasseur waren vrijwel alle teams het eens over de komst van het nieuwe sprintformat. De Fransman is daar nogal duidelijk over: "De teams zaten voor het eerst op één lijn. Dit gebeurt niet vaak dus dan moet je er wel mee aan de slag gaan. Ik vind het een leuk format. Ik ben geen grote fan van de tweede vrije training, die zijn soms best saai. Om iets dynamischer te proberen tijdens een weekend is dan ook goed."