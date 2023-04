Vasseur blijft kritisch op 'te lage' budgetcapstraf Red Bull

Het team van Red Bull Racing is ondanks de budgetcapstraf zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal presteert ijzersterk en dat zorgt voor twijfel bij de concurrentie. Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur laat dit namelijk zien dat de straf voor Red Bull te licht was.

Red Bull werd vorig jaar fors gestraft voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. De Oostenrijkse renstal kreeg een dubbele straf met een sportief en een financieel aspect. Red Bull mag namelijk minder tijd doorbrengen in de windtunnel en kreeg daarnaast ook een zeer forse geldboete. Toch lijkt Red Bull amper de gevolgen te voelen van de straf en zijn ze nog steeds oppermachtig.

Niet lineair

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is van mening dat de budegetcapstraf voor Red Bull veel te licht is. De Fransman laat aan The Race weten dat hij een combinatie ziet tussen een slim team en een te lage straf: "Ze hebben geweldig werk geleverd. Maar, de straf was nog steeds te laag. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die wij tijdens een seizoen doorvoeren, dan is een inperking van 10 procent niet lineair. Je kan dan wat je ergens anders hebt bespaard weer uitgeven aan bijvoorbeeld gewichtsverlies."

Effect

Vasseur is eerlijk genoeg om toe te geven dat Red Bull ook een goede auto heeft gebouwd. De Franse Ferrari-teambaas is dan ook vooral kritisch op de straf zelf: "Ik weet niet of het effect nou zo groot is. Als je dan ook nog meeweegt dat ze een voordeel hebben omdat ze het het jaar daarvoor meer hebben uitgeven. Ik wil niet zeggen dat ze het slecht hebben gedaan want ik denk eerlijk gezegd dat ze het juist geweldig hebben gedaan met de auto. Ik wil geen excuses zoeken, dat is het niet. Maar, als je vraagt of de straf te licht was zeg ik ja."