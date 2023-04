Piastri werkt tweede testdag af op Imola

McLaren-coureur Oscar Piastri vierde gisteren zijn 22ste verjaardag en dat deed hij in stijl. De Australiër werd namelijk niet verrast in de fabriek of op kantoor, maar op het circuit. Piastri is immers na zijn thuisrace in Melbourne direct doorgereisd naar het circuit van Imola voor een aantal testdagen.

Piastri kwam eerder deze week ook al in actie op Imola. De Australiër reed toen een halve dag waarna hij het stokje moest doorgeven aan teamgenoot Lando Norris. Gisteren nam Piastri weer plaats achter het stuur van de wagen uit 2021, op zijn verjaardag nam hij een complete middagsessie voor zijn rekening. Of Norris ook in actie kwam tijdens deze testdagen, is niet bekend. Ook de precieze reden van de testdagen is vooralsnog onduidelijk.