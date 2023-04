Wolff reageert op Hamilton: "Als hij een mening heeft, luister je"

Lewis Hamilton beleeft een lastige start van het huidige Formule 1-seizoen. De Britse Mercedes-coureur reed in Australië een goede race, maar dat neemt niet weg dat hij zich nog steeds niet helemaal op zijn gemak voelt in de auto. Teambaas Toto Wolff vindt het belangrijk om te luisteren naar de mening van Hamilton.

Hamilton heeft lastige races achter de rug. De Brit weet dat zijn auto nog veel snelheid te kort komt ten opzichte van de wagens van Red Bull Racing en Aston Martin, maar de tweede plaats in Australië was een mooie opsteker. Hamilton liet in Melbourne wel weten dat hij zich nog steeds niet comfortabel voelt in de auto, volgens hem komt dit mede door het feit dat hij te ver naar voren zit in de auto."

Het was een opvallend puntje van kritiek, maar dat betekent niet dat het aan dovemans oren is gericht. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er namelijk ook een duidelijke mening over. Bij Motorsport-Total spreekt Wolff zich uit: "We hebben te maken met het concept van de positie van de coureur in de auto. Het draait erom waar de coureur het beste gevoel heeft in de auto, dat heeft Lewis wel duidelijk gemaakt. Als een zevenvoudig wereldkampioen een mening heeft, dan is het belangrijk om te luisteren."