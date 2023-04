Sainz prijst Ferrari: "Auto voelt beter aan dan vorig jaar"

Het team van Ferrari is niet bepaald sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De resultaten vallen tegen en Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes zijn overduidelijk sneller. Toch is Carlos Sainz van mening dat zijn huidige auto beter aanvoelt dan de auto van vorig seizoen.

Ferrari kampte vorig jaar veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen, dit jaar kampt met met compleet andere problemen. De auto lijkt simpelweg niet snel genoeg te zijn en men kan nog geen vuist maken. Daarnaast heeft Ferrari ook veel pech gehad en heeft Charles Leclerc zijn eerste motorstraf van het seizoen al geïncasseerd. Bij Ferrari lijkt niemand van een noodsituatie te willen spreken.

Gevoel

Ferrari-coureur Carlos Sainz is zelfs best positief over het huidige seizoen. De Spaanse coureur wist vorig jaar nog een race te winnen, maar dit seizoen lijkt dat onmogelijk. Hij denkt hier zelf anders over en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Dit jaar voelt de auto iets beter aan, vooral in de races. Ik heb geen problemen op het gebied van racen. Het is alleen zo dat ik nog geen goed kwalificatierondjes heb kunnen rijden."

Updates

Sainz is zich wel bewust van de minpunten van zijn Ferrari. De Spanjaard merkt onder meer op dat de auto het moeilijk heeft in dirty air en dat men de banden nog niet onder controle heeft. Sainz legt het uit: "Ik heb in de races alles uit de auto gehaald wat mogelijk is, dat is inderdaad niet veel. Ik wacht gewoon af of de updates het gevoel met de auto gaan verbeteren. Ik wacht af of de updates het racen verbeteren, want op dat gebied blijven we achter."