AlphaTauri versterkt samenwerking met Red Bull: "Regels zijn duidelijk"

Het team van AlphaTauri beleeft een lastige periode. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing komt niet goed uit de verf en er bestaat twijfel over de toekomst van het team. Bij AlphaTauri heeft men dan ook een flinke reorganisatie doorgevoerd. Teambaas Franz Tost geeft aan dat de samenwerking met Red Bull is versterkt.

AlphaTauri worstelt al geruime tijd met de vorm. In 2022 zakte de prestaties van het team in elkaar en ook dit jaar begon men matig aan het seizoen. Vanuit de top van Red Bull klonken kritische geluiden en zelfs een verkoop is niet uitgesloten. Teambaas Franz Tost was ook ontevreden en haalde enkele weken geleden hard uit naar zijn eigen team.

Reorganisatie

Tost heeft dan ook ingegrepen en heeft de organisatie van het team aangepakt. De AlphaTauri-teambaas heeft zijn eerdere woorden omgezet in daden. Bij Sport1 legt Tost dat uit: "We hebben de aero-afdeling gereorganiseerd. Wij hebben afscheid genomen van personeel. Ik verwacht dat de nieuwe mensen in ons team voor verbetering zullen gaan zorgen. Ik wil echter geen namen gaan noemen. De verantwoordelijkheid is nu verdeeld over drie mensen."

Samenwerking

AlphaTauri reed in de afgelopen jaren met een compleet eigen ontwerp, het was opvallend aangezien ze het zusterteam zijn van topteam Red Bull Racing. Aston Martin kopieerde de Oostenrijkse renstal en is daarmee succesvol. Tost: "Die nieuwe werknemers konden de auto in een vroeg stadium ontwikkelen, dat zie je nu. Voor ons wordt de samenwerking met Red Bull nu versterkt. De reglementen zijn echter duidelijk. We mogen niets kopiëren, we mogen alleen onderdelen gebruiken die officieel zijn toegestaan. Die zijn niet prestatiegericht, de rest moeten we zelf ontwikkelen."