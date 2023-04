Complimenten voor Hülkenberg: "Hij maakt een duidelijk statement"

Nico Hülkenberg heeft een zeer solide start van het seizoen achter de rug. De Duitse coureur keerde dit jaar terug in de Formule 1 en laat zien dat hij het kunstje nog niet verleerd is. Hülkenberg maakt ook veel indruk op de kenners en volgers van de sport, Timo Glock deelt zijn complimenten dan ook uit.

Hülkenberg reed afgelopen weekend in Australië een zeer sterke race. De Duitse Haas-coureur bleef uit de problemen in de chaotische Grand Prix en werd uiteindelijk als zevende geklasseerd. Hij staat momenteel negende in het wereldkampioenschap met zes punten, zijn teamgenoot Kevin Magnussen heeft vooralsnog maar één puntje gescoord in dit seizoen.

De Duitse oud-coureur Timo Glock is onder de indruk van de prestaties van zijn landgenoot. Glock had niet verwacht dat Hülkenberg zo goed voor de dag zou komen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports spreekt Glock zich uit: "Ik kan alleen maar mijn petje afnemen voor Hülkenberg. De manier waarop hij als fulltimer is teruggekeerd, is echt heel erg sterk. Nico maakte in de eerste drie races een zeer duidelijk statement. Hij doet echt alles goed en hij plaatst zichzelf in een positie waar andere teams hem zullen opmerken."