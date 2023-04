Marko zag Perez revanche nemen: "Zal voelen als eerherstel"

Sergio Perez heeft een lastige Australische Grand Prix achter de rug. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur wilde gaan strijden voor de zege, maar hij kampte vrijwel het gehele weekend met problemen. Perez moest een inhaalrace rijden en greep uiteindelijk de snelste ronde. Volgens Helmut Marko is dat een soort eerherstel voor Perez.

Perez moest de race op het circuit van Albert Park in Melbourne vanuit de pitlane starten na een zeer tegenvallende kwalificatie. De Mexicaanse coureur had problemen in deze kwalificatie en kon geen tijd noteren aangezien hij vast kwam te zitten in de grindbak. Op zondag reed Perez een aardige inhaalrace en noteerde hij daarnaast ook nog de snelste ronde.

Eerherstel

Red Bull-adviseur Helmut Marko is tevreden met de inhaalrace van Perez. De Oostenrijker begrijpt de frustraties van Perez en sprak zich na afloop uit in gesprek met zijn landgenoten van ServusTV: "Dit was niet zijn weekend, maar hij heeft de snelste raceronde gepakt en dat zal na Jeddah voelen als een soort eerherstel. Hij wilde daar toen vanzelfsprekend ook de snelste ronde rijden."

Maximale resultaat

Perez zag dat zijn teamgenoot Max Verstappen verder uit liep in het wereldkampioenschap. De Mexicaan werd vijfde en noteerde dus ook de snelste ronde van de race. Marko was daar redelijk tevreden mee: "In Australië heeft hij er echt het maximale uitgehaald. We wisten dat inhalen op dit circuit niet eenvoudig is, of zelfs heel lastig. Voorafgaand de race hielden wij eigenlijk rekening met een zevende of zesde plaats voor Perez."