Wolff onder de indruk van 'adembenemende' pace Red Bull

Het team van Red Bull Racing is momenteel zeer dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal schreef tot nu toe alle drie de Grands Prix op hun naam. De concurrentie schrok zich rot van de snelheid van de Red Bulls in de openingsraces. Mercedes-teambaas Toto Wolff was ook onder de indruk van de concurrentie.

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Australische Grand Prix op eenvoudige wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd in de openingsfase nog ingehaald door de Mercedessen, maar al snel vond hij zichzelf weer terug aan de leiding van de race. Hij haalde Mercedes-coureur Lewis Hamilton in alsof deze stil stond.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zag Hamilton duelleren met Verstappen. De Oostenrijker zag iets bijzonders gebeuren, zijn coureur werd immers volledig verslagen door Verstappen. In gesprek met Auto, Motor und Sport legt Wolff zijn ontdekkingen uit: "Toen de vleugel dicht zat, konden we hem nog aardig volgen. Toen ze de DRS gebruikten, was hun topsnelheid echt adembenemend. De Formule 1 is een soort meritocratie. Het is dus onze taak om erachter te komen we Red Bull beter doet en hoe wij dat niveau kunnen gaan bereiken."