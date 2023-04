Norris kritisch op Pirelli na chaotische herstart Grand Prix Australië

De race afgelopen zondag op het stratencircuit van Melbourne Park was op z'n zachtst gezegd chaotisch te noemen. Maar liefst driemaal werd de rode vlag gezwaaid, en in totaal waren er acht DNF's te noteren. McLaren-coureur Lando Norris uit publiekelijk zijn kritiek naar bandenleverancier Pirelli; volgens de Britse jongeling zou de chaotische herstart in ronde 57 van de Grand Prix in Melbourne deels te danken zijn aan de slechte kwaliteit banden.

De chaos van ronde 57 begon allemaal bij Haas-coureur Kevin Magnussen. De Deense coureur knalde met zijn rechterachterband tegen de muur bij bocht 2 aan, waardoor de raceleiding besloot om de rode vlag te zwaaien. De herstart was vervolgens nóg chaotischer dan het incident van Magnussen; Fernando Alonso werd door Carlos Sainz in de rondte gespind, beide Alpine-coureurs knalden tegen elkaar aan en rookie Nyck de Vries werd door medebeginneling Logan Sargeant van de baan getikt. Volgens Lando Norris is de chaos niet verrassend, want volgens de McLaren-coureur was er iets niet helemaal goed aan de Pirelli-banden.

"We hebben een zachte bandencompound die 65 graden is, en ik kan niet eens beschrijven hoe weinig grip er op de baan is. De temperatuur is niet verkeerd, maar het gaat erom dat de banden, wanneer ze op die temperatuur zitten, niet goed op dit baanoppervlak werken. Ik kan niet eens beschrijven hoe slecht de grip is. Daarom zag je ook dat iedereen in bocht 1 zich verremde en rechtdoor schoot. Er was letterlijk geen grip en dus moest je ontzettend vroeg remmen, wat vervolgens chaos en incidenten creëert."

"We hebben banden nodig die ons grip geven, banden die daadwerkelijk onder een Formule 1 auto horen te zitten. Op een dag als vandaag, was het verschrikkelijk", beschrijft Norris het gevoel na afloop van de race.