Oude belofte Norris duikt op na eerste zege

Lando Norris won afgelopen weekend in Miami zijn eerste race. De Britse McLaren-coureur moest er een paar jaar opwachten, maar nu mocht hij eindelijk zijn feestje vieren. Al snel doken beelden op van een oude belofte van Norris, die hij nu moet gaan inlossen.

Norris wordt al jaren gezien als één van de grootste talenten uit de Formule 1. In de afgelopen jaren bleef die langverwachte zege echter uit. Sommigen dachten zelfs dat het er nooit van zou komen, maar Norris bewees zijn critici het tegendeel. In Miami reed hij een stabiele en sterke race. Hij wist Max Verstappen achter zich te houden, en daar was hij enorm blij mee. Maar hij zal nu waarschijnlijk wel een belofte moeten nakomen.

Direct na zijn zege doken er beelden uit een vlog uit 2018 op. Norris loopt daar langs de vijver bij het McLaren Technology Centre. Zijn cameraman vraagt zich of men in het water kan zwemmen, waarna Norris belooft dat hij de vijver in zal springen als hij zijn eerste zege pakt. De social media-afdeling van de Formule 1 heeft de beelden weer boven water gehaald, en ze vragen McLaren en Norris op een datum.