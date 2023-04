Marko: "We hebben geen grote voorsprong"

Het team van Red Bull Racing is momenteel zeer sterk in de Formule 1. Het team won de eerste drie Grands Prix van het seizoen, maar Sergio Perez had het afgelopen weekend in Australië toch zwaar. Volgens Helmut Marko is dit het bewijs van het feit dat Red Bull helemaal geen grote voorsprong heeft.

Perez startte de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Prk vanuit de pitlane. De Mexicaan noteerde in de kwalificatie geen tijd aangezien hij na problemen vast was komen te staan in de grindbak. Perez reed een aardige inhaalrace en had uiteindelijk geluk met de late chaos na de herstart. Hij werd dan ook als vijfde geklasseerd.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko laat dit zien dat Red Bull helemaal niet zo machtig is als men denkt. De Oostenrijker is daar bij ServusTV nogal duidelijk over: "Je ziet hoe dicht het allemaal bij elkaar zit. Iedereen zegt wel dat we zo'n grote voorsprong hebben en die is er ook als alles foutloos gaat. Nu hebben we gezien dat het meteen anders kan zijn als er dingetjes niet kloppen. Verder hebben we deze race ook gezien dat Aston Martin, Ferrari en Mercedes zeker niet stil zitten. Ze hebben al stappen gezet."