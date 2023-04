Massa overweegt juridische stappen na Crashgate-uitspraken Ecclestone

Lewis Hamilton werd in 2008 voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1. De Brit vocht dat jaar een titelduel uit met Felipe Massa, de Braziliaan verloor de titelstrijd door een extreem late inhaalactie van Hamilton in de seizoensfinale. Door recente uitspraken over het Crashgate-schandaal overweegt Massa nu juridische stappen.

Massa was in 2008 bijna wereldkampioen. In de seizoensfinale op zijn thuiscircuit Interlagos kwam hij als eerste over de lijn en leek Hamilton net tekort te komen. De Brit passeerde echter Timo Glock in de laatste bocht waardoor de titel alsnog zijn kant op ging. Toch had het seizoen een zure nasmaak, Massa was immers wereldkampioen geweest als Renault in Singapore niet was overgegaan tot de opzettelijke crash van Nelson Piquet Junior, dit ging later de boeken in als Crashgate.

Doofpot

In 2009 kwam het schandaal naar buiten en werden de kopstukken van Renault zwaar gestraft. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone gaf recent echter aan dat hij en Max Mosley al in 2008 op de hoogte waren van het schandaal. De twee besloten niet in te grijpen waardoor de titel dus uiteindelijk richting Hamilton kon gaan. De zevenvoudig wereldkampioen kan hier zelf niets aan doen, hij was immers niet betrokken bij de rel.

Triest

Massa hoeft geen financiële compensatie, maar hij overweegt wel juridische stappen. De Braziliaan reageert op de uitspraken van Ecclestone. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Dit is erg triest. Je weet dat er iets gestolen is, het resultaat van die race had geschrapt moeten worden. Ik zou in dat geval een titel hebben. Ik heb het verloren door dit resultaat. We gaan na om dit allemaal te begrijpen. Er zijn regels dat je, afhankelijk van je land, na vijftien jaar niet meer kan terug komen op iets op te lossen."