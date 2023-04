Vasseur teleurgesteld: Raceleiding had ‘Sainz’ verhaal moeten aanhoren’

De raceleiding bij de Grand Prix van Australië heeft een grote fout gemaakt. Dat is de mening van Ferrari-teambaas Frederic Vasseur, die zijn coureur Carlos Sainz een tijdsstraf zag krijgen vanwege de crash met Fernando Alonso. Volgens Vasseur hadden de stewards Sainz’ beredenering eerst moeten aanhoren, alvorens ze een beslissing maakten om wel of niet de straf uit te delen.

Ferrari-baas Frederic Vasseur is teleurgesteld over het feit dat zijn coureur Carlos Sainz een straf van vijf seconden kreeg vanwege zijn aandeel in de botsing met Fernando Alonso. De twee kwamen bij de herstart in ronde 57 van de Australische Grand Prix in bocht 1 in contact, waardoor Alonso vanuit zijn podiumpositie in de rondte vloog. Volgens Vasseur heeft de raceleiding te snel de straf aan Sainz uitgedeeld en hadden ze naar zijn verhaal moeten luisteren. Het argument vanuit het Ferrari-kamp is namelijk dat, omdat de oorspronkelijke gridvolgorde werd teruggedraaid en Alonso daardoor weer terug op de derde positie terug kwam, Sainz’ penalty onnodig was.

"Carlos (Sainz) wist zich na een ongelukkige pitstoptiming goed te herstellen, en om dan vervolgens zo bestraft te worden doet pijn", begint Vasseur tegenover het Britse Channel 4 on Sunday. "De emoties lopen in dit soort situaties natuurlijk hoog op, omdat je vlak bij het podium rijdt en dat uit het niets bijna iedereen om je heen (vanwege de rode vlag van Alex Albon) een gratis pitstop krijgt. Hij heeft het ondanks alles zeer goed gedaan."

"Wat betreft de penalty, kunnen we daar uren over discussiëren of het te zwaar is of niet. Dat hangt natuurlijk af over welke positie en welk team het gaat. De uitkomsten zullen altijd verschillen. Wat mij zeer doet is het feit dat, gezien het incident uiteindelijk geen invloed op het podiumresultaat (van Alonso) heeft gehad, de stewards niet naar Sainz’ verhaal hebben geluisterd. Dat is jammer. De vorige race zagen we dat ze (de raceleiding) met Alonso's pitstop twee keer in tien minuten tijd de regelgeving veranderden, vandaag hadden we de situatie op z'n minst kunnen bespreken."

Vasseur meent dat Ferrari niet in bezwaar zal gaan, maar vraagt zich hardop af waarom de stewards hun beslissing zo snel hebben gemaakt. "Bij de vorige race namen ze dertig ronden lang de tijd om te beslissen of Alonso wel of niet goed in zijn gridbox stond, vandaag duurde het maar vijf seconden", concludeert Vasseur.