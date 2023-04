Marko begrijpt keuzes Verstappen: "Hij gaat voor het kampioenschap"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend op vrij eenvoudige wijze de Australische Grand Prix op zijn naam. Bij de eerste herstart moest hij nog wel de strijd aangaan met Lewis Hamilton. Verstappen deed dit echter zeer zorgvuldig en dat leverde hem complimenten op van teamadviseur Helmut Marko.

Verstappen werd bij de start verschalkt door de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. Russell maakte een pitstop tijdens de Safety Car-periode waardoor Verstappen na de eerste rode vlag alleen nog maar moest afrekenen met Hamilton. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur deed dit zeer kalm en zijn zege kwam daarna niet meer in gevaar.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is trots op de handelswijze van Verstappen. De Oostenrijkse adviseur deelt zijn mening met De Telegraaf: "Max deed in de gevechten aan het begin ook wat hij moest doen. Mercedes had helemaal niets te verliezen dus ze gingen ervoor. Nadat hij Lewis had ingehaald controleerde hij de race. Je weet dat als hij en Lewis bij elkaar in de buurt komen, er altijd vuur is. Max had gelijk door dat hij niet alle risico's moet nemen, hij gaat immers vol voor het wereldkampioenschap."