Fan loopt lichte verwondingen op door onderdeel Magnussen

De Australische Grand Prix kende gisteren veel opmerkelijke momenten. De crash van Kevin Magnussen was de aanleiding van de enorme chaos in de slotfase. De Deen raakte de muur waarna hij zijn achterband verloor en er veel debri op het circuit lag. Een gedeelte van zijn achterwielophanging vloog echter ook het publiek in.

De baan was bezaaid met onderdelen en de wedstrijdleiding besloot voor de tweede keer de race stil te leggen doormiddel van een rode vlag. Terwijl men op het circuit was gefocust op de chaos en de herstartprocedure, ging het naast de baan ergens anders over. Fan Will Sweet stond namelijk achter het hek op het punt waar Magnussen de muur raakte, de fan werd geraakt door een onderdeel van de Haas-bolide. Wonder boven wonder liep hij alleen een diepe snee op aan zijn arm, zo liet hij weten aan Sunrise on 7.

JUST IN: Will Sweet was hit by his favourite driver @KevinMagnussen’s flying debris in yesterday’s race. It left a deep cut on his arm. He didn’t even get to keep the mangled metal - other fans took off with it. @sunriseon7 #7newsmelb #GrandPrix2023 pic.twitter.com/OfC6Z0S3mL