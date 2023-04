Perez schrok bij chaotische herstart: "Ik voelde mij onveilig"

De Australische Grand Prix kende gisteren een zeer chaotische slotfase met een bizarre herstart. De staande herstart werd gekenmerkt door een grote aantal crashes, spins en incidenten. Sergio Perez kwam goed weg, maar hij schrok zich een hoedje. Hij geeft aan dat hij zich onveilig voelde.

De Australische Grand Prix kende gisteren twee rode vlaggen die werden gevolgd door twee staande herstarts. De twee herstart vond plaats met nog twee rondjes te gaan en het verliep niet bepaald vlekkeloos. Meerdere coureurs vlogen van de baan en de Alpines, Nyck de Vries en Logan Sargeant moesten zelfs de strijd staken. Het zorgde voor veel kritiek op de manier waarop de race weer werd gestart.

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez kon nog maar net ontsnappen aan de chaos. De Mexicaan was vanzelfsprekend niet blij met de situatie. Na afloop van de Grand Prix was hij daar nogal duidelijk over in gesprek met Viaplay: "Ik heb veel gekke races gezien in mijn leven en dat was op zich prima. We moeten hier echter de race eerder gaan starten. Ik voelde mij onveilig aan het einde van de race, daar moeten we dus aan gaan werken. De zon stond echt recht in ons gezicht. We zagen niets meer bij de herstart."