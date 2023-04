Ocon woest na herstart-crash: "Sommige coureurs zijn suïcidaal"

Esteban Ocon was gisteren één van de slachtoffers van de totale chaos bij de tweede herstart van de Australische Grand Prix. De Franse Alpine-coureur crashte samen met zijn teamgenoot Pierre Gasly en zijn wagen was compleet vernield. Ocon was na afloop woedend op meerdere van zijn collega's.

De wedstrijdleiding besloot na een incident met Kevin Magnussen voor een rode vlag te kiezen. Velen dachten aan een Safety Car, maar wedstrijdleider Niels Wittich was een andere mening toebedeeld. Uiteindelijk koos men voor een staande herstart en daar ging het mis. Ocon, Gasly, De Vries en Sargeant crashte en Alonso en Stroll spinden.

Ocon accepteerde na afloop de excuses van zijn teamgenoot Gasly, maar over de andere coureurs was hij iets minder mild. De Franse coureur was woedend en werd geciteerd door Motorsport.com: "Mijn banden waren op de juiste temperatuur. Ik gleed niet echt. Vooral de laagstaande zon maakte het tricky. Het zicht was niet goed, maar sommige coureurs zijn echt suïcidaal in de eerste bocht. Het ging allemaal nog maar net goed. Er kan op dat moment veel gewonnen worden, maar sommige coureurs willen teveel."