Marko schrok van Verstappen: "Twee van de drie starts waren niet goed"

Max Verstappen schreef vandaag de zeer chaotische Australische Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse coureur hield het hoofd koel en ondanks een lastige racestart kwam de zege eigenlijk niet meer in gevaar. Helmut Marko kon niet bepaald genieten van de race en was vooral blij dat Verstappen won.

Verstappen moest de race driemaal starten aangezien er twee extra staande herstarts waren na twee discutabele rode vlaggen. De Nederlander had het tweemaal lastig, maar had het bij de laatste herstart wel aan het rechte eind. Verstappen had daarna geen last van de chaos over de beslissing van de uitslag en Red Bull mocht juichen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was zeer in zijn nopjes met de zege van zijn stercoureur. De Oostenrijker maakte zich tijdens de race best wat zorgen, zo liet hij weten aan de internationale media: "Twee van onze starts waren niet bepaald optimaal. Bij de derde en belangrijkste herstart ging alles gelukkig wel goed, de twee daarvoor waren gewoon slecht. Het was niet nodig om de race stil te leggen. Vooral de laatste herstart was onnodig, wetende dat er verschillende banden onder de auto's zaten."