Haas in protest tegen uitslag Australische Grand Prix

Nico Hülkenberg werd vandaag als zevende geklasseerd in de Australische Grand Prix. Volgens de wedstrijdleiding was dit de rechtmatige finishpositie van de Duitser na de enorme chaos na de tweede staande herstart. Hülkenberg stond echter als vierde in de pitlane toen er na die chaos met de rode vlag werd gezwaaid.

Haas is het dan ook allesbehalve eens met de beslissing van de wedstrijdleiding. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze in protest zijn gegaan tegen de uitslag van de Australische Grand Prix. Vlak na de finish liet het team al doorschemeren dat ze mogelijk in protest gaan tegen de uitslag van de race. Uit het document van de FIA blijkt dat een vertegenwoordiger van Haas naar de stewards moet komen om het protest te bespreken.