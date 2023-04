Perez baalt: "Het was een verschrikkelijke dag"

Sergio Perez was de grote verliezer van de kwalificatie in Australië. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur maakte een foutje in Q1 en schoot de grindbak in. Hij stond muurvast en moest zonder een tijd te hebben neergezet, zijn sessie beëindigen. Na afloop sprak hij van een verschrikkelijke dag.

Perez worstelde al de gehele zaterdag met zijn auto. In de derde vrije training had hij het zwaar en duurde het heel erg lang voordat hij de baan op kon komen. Eenmaal op het circuit maakte hij meerdere keren een uitstapje naar de grindbak. Tot zijn teleurstelling gebeurde dit ook in de kwalificatie, hij start de race van morgen hierdoor als laatste.

Verschrikkelijk

Na afloop van zijn zeer korte kwalificatiesessie was de teleurstelling van zijn gezicht af te lezen. De Mexicaan baalde als een stekker dat was overduidelijk toen hij met Sky Sports sprak: "Het was echt heel erg slecht. Het was een verschrikkelijke dag. In de derde vrije training hadden we al een probleem en we dachten dat we het hadden gefixed, maar dat was niet zo. Ik hoop dat we het morgen wel kunnen fixen. Het wordt anders heel erg moeilijk om te kunnen racen."

Details

Wat er precies aan de hand was bleef redelijk onduidelijk. In de derde vrije training waren de Red Bull-monteurs druk aan het klussen aan de achterzijde van de wagen. Perez wilde er niet al te veel over kwijt: "Ik wil nu niet te veel in details gaan treden. Dat is het voor ons ook helemaal niet waard. We moeten hier aan werken als een team en ervoor zorgen zorgen dat het wordt gerepareerd voor de race van morgen."