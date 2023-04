Wolff trots op team: "Het beste ervan maken maar Verstappen is klasse apart"

Het team van Mercedes was één van de grote winnaars van de Australische kwalificatie van vanochtend. George Russell en Lewis Hamilton noteerden de tweede en derde tijd achter polesitter Max Verstappen. Het zorgde voor veel vreugde bij teambaas Toto Wolff, de Oostenrijker looft zijn team.

Mercedes begon alles behalve sterk aan het huidige seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Duitse renstal zag dat ze wederom een grote achterstand hadden op de concurrerende renstallen. Men verwachtte dan ook niet al te veel van de kwalificatie in Melbourne. Het resultaat zorgde dan ook voor een enorm enthousiast applaus in de pitbox van het team.

Aanpassen

Na afloop van de kwalificatie was de glimlach van Mercedes-teambaas Toto Wolff zeer groot. De Oostenrijker stak zijn vreugde niet onder stoelen of banken in gesprek met Sky Sports: "Ik denk dat we veel hebben geleerd tijdens deze sessie. We hebben onszelf open minded opgesteld, we veranderden van plan. We hadden eerst een plan voor een derde of vierde pushlap, maar we kozen uiteindelijk maar voor twee rondjes. We hadden maar één preplap en dat was voldoende."

Klasse apart

Morgen starten Russell en Hamilton op de eerste en tweede startrij en dat geeft Mercedes hoop op een goed resultaat. Wolff verwacht dan ook best wel veel van de aanstaande Grand Prix: "Het is goed dat we als tweede en derde aan de race mogen starten. Het is lang geleden dat er bij de start geen rij auto's voor ons stond. We gaan er het beste van proberen te maken, want Verstappen is echt een klasse apart."