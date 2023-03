Alonso eindigt als koploper in Melbourne: ''De auto lijkt zich goed te gedragen''

Aston Martin zette de goede trend van het begin van seizoen door in Melbourne. Fernando Alonso stond zelfs VT2 bovenaan de tijdenlijst. Toch is het afwachten tot de laatste vrije training en de kwalificatie waar het Britse team daadwerkelijk staat omdat de regen trainingstijd in het roet gooide.

Na afloop legde Alonso uit wat hij had ervaren op het parcours van Albert Park. "Het was een goede vrijdag voor ons en fijn om terug te zijn in Australië. In VT1 hebben we ons geconcentreerd op enkele updates en hebben we ons programma soepel doorlopen", beschreef Alonso die in totaal 23 ronden aflegde in deze sessie.

De middagsessie, locale tijd, liep letterlijk een beetje in het water. Volgens de Spanjaard moet er nog het een en ander worden uitgepluisd met de bolide. "De sessie werd duidelijk beïnvloed door de regen, dus er is morgen nog wat werk te doen. We moeten meer leren over de banden en het tempo van de auto op lange termijn, want daar was vandaag niet veel tijd voor."

Ondanks een ongewone vrijdag zijn de voortekenen hoopvol voor de rest van het weekend volgens de kampioen van 2005 en 2006: "Tot dusver lijkt de auto zich goed te gedragen. De voorspelling voor morgen ziet er voorlopig droog uit, en dat zouden we toejuichen, aangezien we deze omstandigheden alleen in de vorige twee races hebben meegemaakt."