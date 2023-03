Horner verwacht geen interne onrust: "Ze kennen onze regels"

Max Verstappen en Sergio Perez vochten twee weken geleden in Saoedi-Arabië een onderling duel uit. De twee Red Bull-coureurs duelleerden daar om het extra puntje voor de snelste ronde. Teambaas Christian Horner maakt zich er in Australië geen zorgen over, hij stelt dat de coureurs de afspraken kennen.

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de aanstaande strijd tussen Verstappen en Perez. De Red Bull is veel sneller dan de andere teams en daardoor ligt een intern titelduel voor de hand. De coureurs lijken zich dan ook te beseffen want de strijd om de snelste ronde in Jeddah was zeer fel. De teleurstelling was van het gezicht van Perez af te lezen toen hij vernam dat Verstappen de snelste ronde had gepakt.

Inmiddels is alles weer koek en ei tussen de twee Red Bull-coureurs. Teambaas Christian Horner maakt zich er ook geen zorgen over en werd in Melbourne geciteerd door Motorsport.com: "Er is geen reden om aan te nemen dat het lastig gaat worden tussen Max en Checo. Ze zijn allebei competitief ingesteld en ze willen allebei graag winnen, ze kennen echter onze regels. Het team moet altijd op de eerste plek komen, zeker in deze fase van het seizoen."