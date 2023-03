Pérez: Ik heb 'dezelfde kansen als Max om wereldtitel te kunnen behalen'

Red Bull-coureur Sergio Pérez gelooft dat hij de volledige ondersteuning van zijn team heeft in zijn missie om het wereldkampioenschap te behalen. Volgens de Mexicaan luistert de Oostenrijkse renstal nauw naar zijn suggesties om de RB19 in een bepaalde ontwikkelingsrichting te sturen; de richting die naar eigen zeggen overeenkomt met hetgeen teamgenoot Max Verstappen als feedback geeft.

Het Formule 1-circus is naar het Melbourne Park stratencircuit afgereisd, waar het zich voor de derde Grand Prix van 2023 zal gaan opmaken. Met een verschil van een enkele kampioenschapspunt tussen Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez, beginnen stemmen in volume te rijzen dat het kampioenschapsgevecht zomaar binnen de Oostenrijkse renstal kan gaan afspelen.

Sinds de komst van Pérez naar het Formule 1-kamp van de energiedrankjesgigant was het volgens velen duidelijk dat de Mexicaan slechts een toevoeging aan het team zou zijn dat rond tweevoudig wereldkampioen Verstappen draait; nu meent Pérez echter dat de dingen achter de schermen er anders voor staan dan een jaar geleden.

Vooraf aan de Grand Prix van Australië antwoordt Pérez stellig op de vraag of hij het in zich heeft om Verstappen te verslaan: "Daar twijfel ik niet over. Toen ik bij het team kwam, was de situatie anders. Het was eigenlijk alsof ze maar met twee auto's moesten racen, omdat ze dat verplicht waren. Ik kan nu met vertrouwen zeggen dat ik echt deel van het team uitmaak. Ik zit hier echt op mijjn plek, en ik word goed gerespecteerd. Dat is wat je als coureur wil hebben. Ik krijg dezelfde support van het team als dat Max (Verstappen) krijgt, en ik zal dezelfde kansen als Max krijgen om de wereldtitel te kunnen behalen."

Volgens Pérez willen hij en Verstappen hetzelfde uit de RB19-auto halen, wat betekent dat de coureur uit de Mexicaanse stad Guadalajara zich zeer comfortabel in de dominante bolide voelt. "Ik voel me meer comfortabel. We hebben vorig jaar veel geleerd hebben over hoe we de set-up kunnen perfectioneren. We hebben nu een zeer goede auto, een sterk pakket waar ik mij goed in voel. Momenteel willen we (Pérez en Verstappen) hetzelfde. De eerste paar races waren we zeer aan elkaar gewaagd, dus ook wat dat betreft loopt alles nu lekker", sluit de Mexicaan af.