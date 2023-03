Verstappen weer volledig fit: "Voelde alsof ik een long miste"

Max Verstappen gaat dit weekend in Melbourne op jacht naar zijn tweede Grand Prix-zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zal dat gaan doen in goede gezondheid. Hij geeft zelf eerlijk toe dat dit in Saoedi-Arabië niet helemaal het geval was.

Verstappen miste twee weken geleden in Jeddah de mediadag op de donderdag voorafgaand het raceweekend. De Nederlander liet op sociale media zelf weten dat hij iets later in het vliegtuig zou stappen omdat hij een paar dagen last had gehad van een buikgriep. Verstappen leek er tijdens de sessies amper last van te hebben, maar niets bleek minder waar te zijn.

In Melbourne geeft Verstappen namelijk eerlijk toe dat hij het best zwaar heeft gehad in Jeddah en in de dagen voorafgaand de race. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik wilde er zelf lang niet aan toegeven, maar ik was eigenlijk best wel ziek toen ik thuis was. Ik kon echt amper een rondje lopen, het voelde alsof ik een long miste. Toen ik aan het weekend begon dat ik echt dat het weg was. Normaliter ben je na drie dagen wel weer fit en kun je weer gaan trainen. Toen ik echter in de auto sprong voor VT1, had ik het gevoel dat ik twee rondjes moest bijkomen om weer normaal te kunnen ademen na een performance lap.