Hamilton blijft hoopvol: "Soms heb ik het gevoel dat ik moet stoppen"

Lewis Hamilton had de hoop om dit jaar weer terug te slaan in de strijd om het wereldkampioenschap, maar niets is minder waar. De Mercedes valt wederom tegen en Hamilton heeft zijn aflopende contract nog steeds niet verlengd. Hamilton wil echter niet opgeven en hij blijft zeer strijdbaar.

Hamilton kende afgelopen jaar een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen werd verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell en won daarnaast ook geen Grand Prix in 2022. Mercedes had de hoop om dit jaar mee te kunnen gaan strijden om de zeges, maar het concept werkt nog steeds niet volledig naar wens.

Mercedes moet weer een inhaalslag plegen en Hamilton heeft daarnaast zijn aflopende contract nog niet verlengd. Het feit dat een nieuw contract vooralsnog uitblijft, zorgt voor veel geruchten over Hamiltons toekomst. Op zijn Instagram deelt de Brit echter een hoopvol bericht: "Soms heb ik het gevoel dat ik ermee moet stoppen. Als ik mij zo voel, dan bedenk ik mij dat ik bezig ben met een missie. Of je het jezelf realiseert of niet, jij bent ook op een missie! We jagen allemaal op een doel. Sommige dingen maken ons betere mensen en andere maken ons trots op onszelf!"