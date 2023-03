Verstappen jaagt op consistent weekend: "Ik geniet ervan om hier te rijden"

Max Verstappen gaat aankomend weekend op het circuit van Albert Park in het Australische Melbourne op jacht naar zijn tweede zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is al gearriveerd in Australië en hij barst van de ambitie. Hij kijkt uit naar de aanstaande Grand Prix.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn de grote favorieten voor het aanstaande weekend. De regerend wereldkampioen werd anderhalve week geleden tweede achter zijn teamgenoot Sergio Perez in Saoedi-Arabië. Verstappen gaat nog wel aan de leiding van het wereldkampioenschap en aangezien de Red Bull een klasse apart is, zijn alle ogen op hem gericht dit weekend.

Positief

Zoals altijd blijft Verstappen ijzig kalm. De Red Bull-coureur is tijdig afgereisd naar het verre Melbourne en dat vindt hij zeker geen straf. In zijn vooruitblik op Verstappen.com spreekt de coureur zich erover uit: "Ik kijk ernaar uit om weer aanwezig te zijn in Australië, het is altijd leuk om hier te zijn en om Melbourne te bezoeken. Dat is mijn gevoel, maar in de afgelopen jaren was het racen hier niet al te goed voor ons."

2011

Het circuit in Albert Park zorgt wel voor positieve gevoelens bij Verstappen. De Nederlander is dol op het circuit en dat steekt hij niet onder stoelen of banken: "Het circuit is geweldig met een paar snelle bochten, ik geniet ervan om hier te rijden. Hopelijk hebben we een goede race. Het enige wat we nodig hebben is een normaal en consistent weekend. We hebben hier als team als sinds 2011 niet meer gewonnen, dus laten we kijken wat we kunnen doen."