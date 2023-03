Coulthard ziet worsteling bij Mercedes: "Succes is een slechte leraar"

Het team van Mercedes is wederom teleurstellend aan het seizoen begonnen. Na een tegenvallend 2022 wilde men dit jaar beter voor de dag komen. Vooralsnog blijkt dit nog niet het geval te zijn, het zorgt voor de nodige onrust. David Coulthard denkt dat Mercedes gewoon niet gewend is aan de huidige situatie.

Mercedes vocht van 2014 tot en met 2021 elk jaar mee voor de wereldtitel. Vorig jaar introduceerde het team het zogenaamde zeropod-design, het bleek geen succes te zijn. Tot verrassing van velen verscheen de Duitse renstal dit jaar weer met dit design aan de start. Mercedes-teambaas Toto Wolff kondigde al snel updates aan en het team begon weer lastig aan het seizoen.

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard is van mening dat Mercedes slachtoffer is geworden van het eigen succes. De Schot is daar nogal duidelijk over in gesprek met Speedweek: "Voor mij is het duidelijk: dit is een typisch gevalletjes van succes als een slechte leraar. Als je zoveel races wint en iedereen je de hemel in prijst, dan ga je zeer snel denken dat je echt briljant bent. Nu moeten ze hun weg zien te vinden in een lastige omgeving, ze weten immers niet hoe ze hiermee om moeten gaan."