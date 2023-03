Horner verwacht geen interne onrust: "Er is sprake van een gezonde dosis respect"

Red Bull Racing veroverde afgelopen seizoen zowel de wereldtitel als de constructeurstitel. De Oostenrijkse renstal presteerde ook in de eerste twee races van het huidige seizoen zeer sterk. De kans is dan ook aanwezig dat Red Bull dit jaar weer beide titels gaat pakken. Christian Horner denkt dat er altijd een conflict zal blijven bestaan tussen beide kampioenschappen.

Red Bull is momenteel veel sneller dan alle andere teams in de koningsklasse van de autosport. Max Verstappen en Sergio Perez zijn vooralsnog een klasse apart en dat zorgt voor een opvallend duel. In Saoedi-Arabië waren Verstappen en Perez anderhalve week geleden bijvoorbeeld verwikkeld in een duel om de snelste ronde.

Conflict

Red Bull-teambaas Christian Horner weet dat zijn team weer beide kampioenschappen kan gaan winnen. De Brit legt de zaak uit in gesprek met Sky News: "Het grootste kampioenschap voor ons team is het constructeurskampioenschap. Dat is immers de basis waarop de inkomsten worden verdeeld. Maar, voor de coureurs is het individuele kampioenschap het meest prestigieuze kampioenschap. Dat conflict zal altijd blijven bestaan."

Respect

Horner wil er dan ook niet aandenken om een bepaalde coureur voor te trekken. De Brit zag dat zijn coureurs de degens kruisten in Jeddah, maar hij maakt zich geen zorgen: "Het is aan ons om allebei de coureurs dezelfde kansen te bieden en ze gelijkwaardig materiaal te geven. Het is daarna aan hen om het op de baan uit te vechten. We beschikken met Max en Checo over twee geweldige coureurs. Er is ook sprake van een gezonde dosis respect tussen hun twee. Ik verwacht dat dit niet zal veranderen."