Wolff mist Lauda nog elke dag: "Hij wist de zaken te versimpelen"

Het team van Mercedes domineerde van 2014 tot en met 2020 de Formule 1. De Duitse renstal won in die jaren bijna alle Grands Prix, één van de kopstukken in die jaren was drievoudig wereldkampioen Niki Lauda. De Oostenrijkse legende overleed in 2019 en Toto Wolff mist hem nog elke dag.

Lauda was jarenlang bij Mercedes betrokken als non-executive chairman. De Oostenrijker stond elk weekend naast teambaas Toto Wolff en vervulde achter de schermen een belangrijke rol bij het team. Teambaas Wolff, de medewerkers en de coureurs van Mercedes waren altijd lovend over het werk van Lauda. Zijn dood zorgde dan ook voor een schokgolf binnen de Duitse renstal.

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft eerlijk toe dat hij Lauda nog steeds elke dag mist. Momenteel gaat het wat minder met Mercedes en Wolff wordt geciteerd door Motorsport.com: "We hebben Niki in deze jaren gemist, hij wist de zaken altijd te versimpelen tot waar het echt om ging. Ik moet denken aan wat hij nu zou zeggen. We hebben heel goed samengewerkt in de zin van dat je door veel te versimpelen soms direct resultaat kan boeken. Er waren wel veel nuances. Dit is een technische sport, dus misschien was het mijn rol om dat zodanig te vertalen dat we het qua ontwerp konden uitvoeren."