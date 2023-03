Mercedes lacht om opvallende memes van Russell

Mercedes-coureur George Russell mag zich sinds een paar weken een waar fenomeen op het internet noemen. De Brit werd namelijk veelvuldig gefotoshopt door zijn pose in de nieuwe introvideo van de Formule 1. Bij het team van Mercedes kan men er in ieder geval om lachen.

Russell poseert nogal opvallend voor de camera in de introvideo van de Formule 1. De Brit staat geleund op twee muren waarna hij op opvallende wijze de camera in kijkt. De afbeelding is inmiddels uitgegroeid tot een populaire meme. Mercedes deelt meerdere foto's waarop Russell onder meer leut op vrachtwagens, bruggen, letters en een bril.