Wolff vergelijkt Alonso-straf met Abu Dhabi 2021

Vorig weekend in Saoedi-Arabië was er veel te doen om de straf voor Fernando Alonso. De Spaanse Aston Martin-coureur kreeg een tweede tijdstraf omdat hij zijn eerste tijdstraf niet goed had uitgevoerd, deze werd later echter weer teruggedraaid. Het zorgde voor veel onrust en Toto Wolf trekt een vergelijking met Abu Dhabi 2021.

Alonso kreeg al vroeg in de Saoedische Grand Prix een tijdstraf omdat hij niet goed stond opgesteld in zijn startpositie. De tweevoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van vijf seconden en deze moest hij uitvoeren tijdens zijn pitstop. Een jack raakte de wagen echter aan waardoor hij na de race zijn derde plaats verloor. Uren later draaide de stewards de straf echter weer terug.

Zware straf

Mercedes-teambaas Toto Wolf begrijpt de frustratie bij de fans, Alonso en Aston Martin om de handelswijze van de stewards in Jeddah. In gesprek met Channel 4 is de Oostenrijkse teambaas opvallend meelevend: "Ten eerste was de straf nogal zwaar omdat Fernando en Aston Martin puur vanwege hun race het podium verdiende. We moeten naar deze regels kijken en onderzoeken of we iets kunnen aanpassen, het had immers geen effect op zijn race. Ik zie liever dat de FIA tot de juiste keuze komt, dan dat ze te snel zijn en fouten maken."

Abu Dhabi

Wolff heeft het gevoel dat zijn team in de seizoensfinale in 2021 met dezelfde fouten van de FIA te maken kreeg. Hij verwijst hier naar de controverse in Abu Dhabi: "We zijn daar zelf ook de dupe van geworden in 2021, alles daar draaide om entertainment dus werd er een snelle beslissing gemaakt. Toen werd de best coureur ooit van een titel bestolen. Ik denk dus dat je beter niet naar het podium kan gaan om dan het juiste resultaat te krijgen."