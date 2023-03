Wolff wil RB19 als voorbeeld gebruiken: "Moet gewoon de snelst mogelijke auto zijn"

Het team van Mercedes besloot al voor de start van de seizoensopener in Bahrein om het concept van de auto te gaan omgooien. Men rijdt momenteel nog steeds met het zeropod-design, daarme worden nog niet de gewenste successen binnen gehaald. Teambaas Toto Wolff geeft aan dat zijn team de wagen van Red Bull Racing mogelijk als voorbeeld gaat gebruiken.

Mercedes wilde dit seizoen weer gaan meestrijden om de zeges, maar de achterstand op de concurrentie van Red Bull Racing is nog steeds zeer fors. Net als vorig jaar heeft men weer gekozen voor de zeropods, maar dit design lijkt niet te werken zoals het team had gehoopt. Mercedes kondigde in Bahrein dan ook al aan dat er grote updates aan zitten te komen.

Bij Mercedes kijkt men in ieder geval naar de prestaties van concurrent Red Bull Racing. De RB19 van het team presteert zeer sterk en is dan ook een voorbeeld voor de rest van het veld. Tegenover Motorsport.com laat Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dat de RB19 een voorbeeld kan zijn: "We hebben momenteel nog geen duidelijk beeld van hoe de auto eruit komt te zien. Het moet gewoon de snelst mogelijke auto zijn. Of die eruit ziet als een Red Bull of SpaceX, dat maakt niet uit. Als het een Red Bull is, dan plaatsen we wel een sticker van een stier!"