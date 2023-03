Rosberg denkt dat vertrek Cullen seizoen zwaarder maakt voor Hamilton

Afgelopen weekend werd bekend dat Lewis Hamilton per direct afscheid nam van zijn rechterhand Angela Cullen. Cullen was de personal trainer en assistent van Hamilton. De Brit benadrukte dat de band tussen hem en Cullen nog steeds heel sterk is, Nico Rosberg denkt echter dat het de zaakjes alleen maar erger maakt voor Hamilton.

Hamilton en Cullen waren haast onafscheidelijk in de afgelopen jaren. De trainer van de Mercedes-coureur hielp hem met veel zaken en was ook in de pitbox prominent aanwezig. Het team van Mercedes kent momenteel een slechte start van het seizoen en Hamilton worstelt dan ook overduidelijk met zijn wagen. Het afscheid van Cullen kwam dan ook op een opvallend moment.

Enkelvoudig wereldkampioen en voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg vindt het dan ook een opvallende keuze. De Duitser denkt dat het alleen maar voor meer zorgen bij Hamilton zorgt. In gesprek met Sky Sports is Rosberg duidelijk: "Ik denk dat dit het alleen maar erger maakt voor Lewis. Ze zijn vriendschappelijk uit elkaar gegaan en Angela was een echte vriend voor hem. Je brengt veel tijd door met je trainer tijdens het weekend. Je eet ook met een klein groepje mensen. Als Lewis haar dan niet bij zich heeft, dan weet ik zeker dat dit niet fijn is."